CAS отказался от очных слушаний до 1 мая из-за коронавируса

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет проводить очные слушания до 1 мая в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз суда.

«В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая арбитрам и сторонам рекомендуется проводить слушания посредством видеоконференции или отменять их. Если такие меры невозможны или нецелесообразны, слушания должны быть отложены до мая 2020 года или позднее», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в зависимости от ситуации с распространением коронавируса запрет на проведение очных слушаний может быть продлен.

Ранее в понедельник стало известно, что Швейцария и семь стран Евросоюза — Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва и Германия — уведомили Еврокомиссию о введении контроля на своих границах из-за распространения коронавируса. Контроль вводится на 10 дней. Максимальный срок, на который его можно продлить, — два месяца.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.