Украине предрекли развал из-за кризиса

Украина еще не состоялась как государство, и вскоре ее будут ждать великие потрясения. Такое мнение выразил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ» 22 марта.

Так он прокомментировал вопрос ведущего, который поинтересовался, не приведут ли жесткие ограничения и карантин к бунту в стране, ведь многие граждане остались без работы и средств к существованию.

«Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она всё делает для того, чтобы вообще не состояться как государство. Разрушаются госинституты, это началось давно, продолжается и сейчас», — отметил Гордон.

По его словам, в дальнейшем страну могут ожидать серьезные потрясения.

Журналист отметил, что его друг, мэр крупного города, также согласен, что всё идет к развалу Украины.

«Весь этот коронавирус и ситуация с нефтью — всё это может сыграть так на все страны, что может измениться ландшафт государств. Могут появиться новые и прекратить существования старые государства», — добавил Гордон.

Накануне экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отметил, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса в мире, не готова.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что Украина движется к дефолту.