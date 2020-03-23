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Украине предрекли развал из-за кризиса

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украина еще не состоялась как государство, и вскоре ее будут ждать великие потрясения. Такое мнение выразил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ» 22 марта.

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Так он прокомментировал вопрос ведущего, который поинтересовался, не приведут ли жесткие ограничения и карантин к бунту в стране, ведь многие граждане остались без работы и средств к существованию.

«Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она всё делает для того, чтобы вообще не состояться как государство. Разрушаются госинституты, это началось давно, продолжается и сейчас», — отметил Гордон.

По его словам, в дальнейшем страну могут ожидать серьезные потрясения.

Журналист отметил, что его друг, мэр крупного города, также согласен, что всё идет к развалу Украины.

«Весь этот коронавирус и ситуация с нефтью — всё это может сыграть так на все страны, что может измениться ландшафт государств. Могут появиться новые и прекратить существования старые государства», — добавил Гордон.

Накануне экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отметил, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса в мире, не готова.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что Украина движется к дефолту.

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