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МИД Украины ответил на обвинения Польши в «дискриминации» поляков

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Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения Польши в якобы дискриминации поляков. Об этом в субботу, 30 октября, заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

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По его словам, такие утверждения являются некорректными.

«Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы дискриминации поляков на Украине», — цитирует дипломата «РБК Украина».

Использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества на Украине вводит в заблуждение и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран, добавил Николенко.

«Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине», — подчеркнул он.

Николенко призвал Варшаву воздерживаться от оценок, диссонирующих с реальными шагами стороны с целью укрепления партнерства двух стран.

Ранее на этой неделе украинские СМИ сообщили, что замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил о дискриминации поляков на Украине.

Весной Москва разделила выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии коронавируса, в стране обострились проявления дискриминации и неравенства. Миссия ООН по правам человека продолжила фиксировать случаи проявления на Украине вражды к представителям других национальностей, в том числе и к русскоговорящим жителям.

Глава миссии Матильда Богнер сообщала, что ООН также зафиксировала новую волну ненависти к тем, кто критикует принятый Украиной закон о государственном языке.

В 2017 году этнические венгры стали массово покидать Закарпатскую область. Венгрия обвинила Украину в ущемлении прав нацменьшинств и пригрозила соседней стране серьезными последствиями, в том числе введением экономических санкций.

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