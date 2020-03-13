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Президент Украины подписал закон об образовании

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Фото: TASS/Zuma/Hennadii Minchenko
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании». Теперь не менее 80% годового обучения для представителей нацменьшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, будет проходить на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

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16 января украинский парламент принял закон конституционным большинством в 327 голосов.

Со времени вступления закона в силу школьники из русскоязычных семей с пятого класса должны изучать на украинском языке не менее 80% предметов. Программы обучения на русском отменяются.

Для венгерских школьников с пятого класса 20% предметов должны изучаться на украинском, к девятому классу эта доля дойдет до 40%, в 10-м и 11-м — до 60% предметов. Крымские татары будут получать образование на родном языке параллельно с изучением украинского.

16 января Верховная рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании». Согласно документу, лица, принадлежащие к нацменьшинствам, языки которых не являются официальными языками Евросоюза (ЕС), получают в государственных, коммунальных или корпоративных образовательных учреждениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке. Официальными в Евросоюзе признаны 23 языка. Русский не входит в их число.

В декабре Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств. СЕ представил для Киева конкретную программу действий.

После этого в ООН поддержали выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине. Там отметили, что легитимная цель правительства по продвижению национального языка должна быть сбалансирована с поддержкой имеющих отношение к языку прав нацменьшинств.

7 марта сообщалось, что украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне.

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