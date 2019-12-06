Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах. Также в Европе предлагают Украине пересмотреть принятый в стране закон о государственном языке. Об этом говорится в коммюнике международной организации, опубликованном в пятницу, 6 декабря.

«Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо промедлений подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу. Властям предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах, консультируясь со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов», — говорится в заявлении.

При этом, представители комиссии осознают, что украинский язык не должен потерять статус государственного. Они также подчеркивают, что закон о меньшинствах должен был быть разработан одновременно с законом о госязыке для обеспечения необходимого баланса.

Вместе с тем, комиссия представила несколько конкретных предложений для украинских властей.

Во-первых, необходимо «исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах».

Во-вторых, законодателя предлагают «снизить квотные требования к украинскому языковому контенту, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей».

В-третьих, комиссия требует «чтобы печатные средства массовой информации на языке меньшинства публиковались одновременно на украинском языке в один и тот же день».

25 апреля Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.