На Украине устроили травлю ребенка из-за песни «Смуглянка»

Украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне.

Как пишет «Страна.ua», ребенок принял участие в конкурсе Stars of the Albion, посвященному 75-летию Победы, где спел «Смуглянку» в костюме, стилизованном под советскую форму.

На родину, в Волынскую область, Максим привез награду за первое место.

Однако политикам от националистической партии «Свобода» выступление мальчика показалось «слишком русским». Депутат Волынского облсовета Александр Пирожик опубликовал на своей странице в Facebook негативные статьи о победителе конкурса.

К травле присоединились СМИ и простые украинцы, которые обвинили ребенка в пособничестве «оккупантам» и «предательстве».

Воспитанием мальчика занимаются только бабушка и дедушка, которые пришли в шок от происходящего.

Сам Максим реагирует на оскорбления по-взрослому. В интервью он объяснил, что не видит причин, почему люди озлобились, любит Украину и еще слишком мал для политики.

4 марта сообщалось, что украинскую певицу Jerry Heil (Яна Шемаева) затравили в сети соотечественники. Причиной стал ее пост о российской группе Little Big.