Зеленский предложил создать национальное сопротивление на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране национальное сопротивление для повышения обороноспособности государства, сообщается на сайте Верховной рады во вторник, 25 мая.

Отмечается, что задачей проекта также является содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

В сообщении поясняется, что национальное сопротивление является составляющей всеохватывающей обороны Украины, включающей в себя комплекс мер, нацеленных на широкое привлечение к граждан к обеспечению военной безопасности и нанесению противнику потерь.

В частности, в мирное время планируется привлекать граждан к общей военной подготовке, где они будут осваивать базовые военные умения и навыки. Общее руководство над национальным сопротивлением осуществляет президент.

Также документ предусматривает создание сил территориальной обороны в вооруженных силах Украины. Территориальная оборона будет основываться на принципах добровольности и будет включать военную, гражданскую и военно-гражданскую составляющие.

Ранее в этот день Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности вооруженных сил страны.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данное предложение украинского лидера, заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.