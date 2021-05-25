Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил увеличить численность Вооруженных сил страны. Об этом свидетельствуют законопроекты, внесенные в Верховную раду во вторник, 25 мая.

Тексты проектов под № 5557 («Об основах национального сопротивления») и № 5558 (о внесении изменения в ст. 1 закона «О численности Вооруженных сил Украины») на данный момент еще не опубликованы.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Он отметил, что только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe 2021.

18 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе призвал страны –— члены альянса усилить присутствие в Черноморском регионе.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил страны. Представители двух государств также достигли соглашения о проведении комиссии по стратегическому партнерству.

21 апреля стало известно, что Зеленский подписал закон, позволяющий призвать резервистов на службу за сутки без объявления мобилизации.

30 марта Верховная рада Украины приняла закон, который позволит за сутки мобилизовать резервистов. Теперь в случае обострения на фронте или нарушения границ Украины государство сможет призвать на службу резервистов без объявления мобилизации. Таким образом, создан новый вид военной службы — военная служба по призыву среди резервистов в особый период, на что в Госдуме заявили, что подобные действия свидетельствуют о готовности Киева к опасным провокациям в зоне конфликта в Донбассе.