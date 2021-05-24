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Лавров заявил о наращивании НАТО военной активности на Украине

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США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Накачивают украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны», — сказал глава российской дипломатии «Аргументам и фактам».

Как отметил министр, только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях «Defender Europe 2021».

По его словам, Россия вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.

При этом плановые учения российских вооруженных сил проводятся ежегодно и завершают зимне-весенний период боевой подготовки. Они проходят на российской территории и на значительном удалении от юго-востока Украины.

18 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе призвал страны – члены альянса усилить присутствие в Черноморском регионе. 7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина может рассчитывать на поставки летального оружия.

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и заявил о стремлении Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

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