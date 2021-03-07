НАТО как предчувствие: альянс ждет реформ от ждущей членства Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Крым не стал бы частью России, если бы в 2014 году Украина была членом Североатлантического блока. До этого он назвал Москву одной из главных угроз альянса. Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге «помощь в борьбе с российской агрессией» — на эти цели Вашингтон готов выделить $250 млн. Как изменилось отношение к Киеву при новой администрации президента Джо Байдена и есть ли у Украины шансы в скором времени вступить в НАТО — в материале «Известий» .

Один за всех

Крым не вошел бы в состав России, если бы Украина была членом НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы студентов в Колледже Европы в Брюгге. «Этого бы не случилось, потому что главная цель существования НАТО — защита любого союзника от угрозы, и, конечно же, мы отвечаем за защиту территориальной целостности и суверенитета всех стран-членов», — добавил он.

Столтенберг также отметил, что двери альянса открыты для новых членов. При этом он пояснил, что Киев и Тбилиси, которые очень хотели бы присоединиться к блоку, должны соответствовать стандартам НАТО. Для этого, по словам генсека, они должны сосредоточиться на реформах, модернизировать и укреплять демократические институты, а также бороться с коррупцией.

МИР НАТО как предчувствие Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Global Look Press/European Union

«Иногда создается впечатление, что Россия имеет какое-то право вето, обладает правом отказывать стране на вступление в НАТО. Некоторые говорят, что если страны, граничащие с Россией, присоединятся к альянсу, это будет своего рода провокацией. Россия не имеет права рассматривать это как провокацию или попытаться отказать этим государствам принять суверенное решение», — сообщил Столтенберг .

За неделю до этого выступления генсек Североатлантического альянса назвал Россию, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения главными угрозами для альянса и Евросоюза. «Одна страна не сможет справиться, но смогут вместе», — пояснил он. Столтенберг также приветствовал стремление нового американского лидера Джо Байдена усиливать связь между Брюсселем и Вашингтоном. Эта тема должна стать главной на встрече лидеров НАТО, которая состоится в марте этого года.

Главная военная угроза

В середине февраля на встрече министров обороны альянса стало известно, что страны-члены собираются создать новую стратегию развития НАТО, в которой впервые после окончания холодной войны Россию назвали главной военной угрозой. Поэтому одной из главных тем переговоров стала выработка модели сдерживания Москвы. На саммите в Лиссабоне в ноябре 2010-го Россию, к слову, назвали стратегическим партнером альянса, однако сейчас, по мнению Столтенберга, эта модель устарела.

Предложения объединены в программу «НАТО-2030», которую должны принять на брюссельском саммите. В частности, для реализации новой стратегии НАТО планирует увеличить финансирование военной активности, в том числе на восточном фланге, сохранять технологическое превосходство альянса (для этого планируются масштабные вложения в создание новых видов вооружений), а также каждый год «оценивать уязвимость инфраструктуры стран НАТО».

МИР НАТО как предчувствие Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

То, что объединять всех членов альянса будет «российская угроза», подтвердили и в Пентагоне. Один из представителей американского внешнеполитического ведомства упомянул об этом в беседе с журналистами. «Очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, включая США. Она подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей. Она поддерживает определенные группы, сеет хаос и сомнения, подрывает международный порядок, основанный на правилах», — приводит цитату «Интерфакс».

Борьба с «российской агрессией»

На фоне этого глава Пентагона Ллойд Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Андреем Тараном и пообещал Киеву помощь в борьбе с «российской агрессией». «Министр Остин подчеркнул, что США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность. Он также отметил, что Украине необходима реформа в оборонном секторе», — сообщается на сайте Пентагона. В релизе американского оборонного ведомства уточняется, что Таран поблагодарил коллегу за поддержку и отметил «приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО».

В американском оборонном бюджете на 2021 год Россия неоднократно упоминается в качестве одной из главных угроз безопасности, а министр обороны США должен будет ежегодно готовить два отчета по России. В разделе, посвященном Москве, также отмечена необходимость отдельного доклада по Украине, в котором описываются военные возможности и потребности страны, а также оценивается ее прогресс в реформах, касающихся оборонной сферы. Помимо этого, предусматривается выделение Украине военной помощи в размере $250 млн (на $50 млн меньше, чем в прошлом году).

Записали в конституцию

Получение полноправного членства в НАТО — одна из основных целей украинских властей. В 2014 году Верховная рада отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции Украины стремление к вступлению в Североатлантический альянс в качестве основной внешнеполитической задачи. С 90-х годов Киев был партнером блока и стремился к евроатлантической интеграции. В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО пообещало принять «со временем» Украину и Грузию. Через два года после этого занимавший тогда пост президента страны Виктор Янукович застопорил процесс, ликвидировав межведомственную комиссию по вопросам подготовки вступления в альянс и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции.

МИР НАТО как предчувствие Фото: РИА Новости/Денис Асланов

Однако после прихода к власти Петра Порошенко ситуация изменилась и Киев стал настойчиво проситься в НАТО. Впрочем, скорого членства Киеву никто не пообещал. В конце января этого года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что в Североатлантическом блоке по-прежнему нет единства по вопросу членства Украины в НАТО и «до вступления в состав альянса ей предстоит еще долгий путь». В свою очередь Жан-Клод Юнкер, будучи главой Еврокомиссии, отмечал, что Украина «не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20–25 лет».

Киев каждый год надеется, что ему предоставят план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Однако в обозримом будущем альянс не предоставит Украине ни членства в альянсе, ни ПДЧ, уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов . «Даже западные эксперты, которые настроены по отношению к Москве довольно недружественно, полагают, что вероятнее ПДЧ предоставят Тбилиси, чем Киеву. Блок не пойдет на это, поскольку это чревато резким обострением напряженности и будет представлять угрозу государственности самой Украины. Это все понимают», — пояснил политолог в беседе с «Известиями».

«Привязать к себе украинскую администрацию»

В США новая администрация президента-демократа Джо Байдена будет уделять больше внимания Украине, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Риторика будет нагнетаться, это точно. Украина — это один из триггеров объединения Европы и США вокруг единого врага в борьбе за либеральную демократию. Фронт, который сейчас Байден пытается построить, где Россия — основной объект критики, предполагает использование всех возможностей, конфликтных ситуаций, всех механизмов», — отмечает американист. По мнению эксперта, «Украина будет активным образом использоваться и все чаще появляться в политической риторике, в частности, руководства НАТО».

При этом Журавлева полагает, что пока никто не собирается принимать Украину в НАТО. «Блок не может сделать это чисто технически, учитывая ситуацию с Крымом — территориальный конфликт, к тому же еще есть ситуация с Донбассом. Им придется сильно ускориться и разрешить все конфликты, которые есть на Украине, а это достаточно проблематично», — пояснила специалист в беседе с «Известиями».

МИР НАТО как предчувствие Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

С этой точкой зрения согласен и доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. «Украина, скорее всего, не будет стратегическим партнером в силу разности потенциалов. Но американцы сейчас будут выстраивать политику таким образом, чтобы стараться привязать к себе украинскую администрацию и более активно влиять на украинскую кадровую политику», — отметил политолог в разговоре с «Известиями».

Гущин подчеркнул, что при нынешних украинских властях прямое внешнее управление несколько ослабло по сравнению с тем, что было при президенте Порошенко. На Западе многие не воспринимают их как полностью подконтрольные Брюсселю и Вашингтону в той мере, в которой этого бы хотели в США. Как полагает эксперт, «в какой-то степени американская администрация показывает, что Украина важна как военно-политический форпост против России».