На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе призвал страны – члены альянса усилить присутствие в Черноморском регионе. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба генштаба вооруженных сил страны.

Отмечается, что в ходе проведенных встреч затрагивались вопросы военной сферы между ВС Украины и армиями стран НАТО.

«В частности, речь шла об увеличении присутствия военно-морских и воздушных активов союзников в Черном море. В том числе в рамках Черноморского пакета НАТО, интенсификации мероприятий индивидуальной и коллективной подготовки войск (сил), в том числе в рамках иностранных тренировочных миссий на Украине», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook генштаба ВС.

Важным направлением сотрудничества станет расширение совместных многонациональных военных учений на территории Украины, отметили в генштабе.

«Для наращивания этой полезной и взаимовыгодной практики в этом году мы также пригласили многих наших иностранных партнеров принять участие в стратегических командно-штабных учениях «Объединенные усилия — 2021» в сентябре. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который Украина получила в прошлом году, будет способствовать реализации этих и других направлений», — заключили в пресс-службе.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для вооруженных сил страны. Представители двух государств также достигли соглашения о проведении комиссии по стратегическому партнерству.

Ранее, 14 апреля, Украина начала масштабные военные учения вдоль границ Крыма. В маневрах принимали участие артиллерийские и танковые резервы. Согласно легенде, украинские военные отражали наступление условного противника, танковое подразделение которого при поддержке пехоты якобы попыталось прорвать линию обороны ВСУ.