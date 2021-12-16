О России не с любовью: что обсудили на «Восточном партнерстве»

Ситуация на Украине и приписываемое Западом России стремление чуть ли не вторгнуться в эту страну продолжают оставаться главной темой в повестке многочисленных мероприятий Евросоюза. Не стал исключением и прошедший 15 декабря саммит лидеров ЕС и стран – участниц «Восточного партнерства», объединяющего Украину, Грузию, Молдавию, Армению и Азербайджан. По итогам стороны высказали обеспокоенность «продолжающейся дестабилизацией» на востоке Европы. Как пояснили «Известиям» в Госдуме, цель информационных вбросов о якобы планах Москвы на украинском направлении — разрушить связи РФ с Европой.

Все на одного

Декабрь оказался крайне богат на обсуждение и осуждение России за приписываемое ей усиление военной мощи у рубежей Украины, вопреки многочисленным заявлениям Москвы о надуманности таких подозрений и уверениям, что военнослужащих на линию разграничения в Донбассе стягивает Киев.

Ситуация вокруг Украины оказалась одной из ключевых на виртуальном саммите лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря, и вскоре тема была продолжена на встрече глав «большой семерки» 12 декабря. 13 декабря на дискуссии о потенциальном ответе Москве в случае ее вторжения на Украину собрались министры иностранных дел Евросоюза, а уже 16 декабря эту тему продолжат на своем саммите лидеры ЕС.

Эта тема задала тон и саммиту Евросоюза со странами – участницами «Восточного партнерства», состоявшемуся вечером 15 декабря в Брюсселе. И это несмотря на то, что незадолго до старта мероприятия прибывший туда украинский лидер Владимир Зеленский успел отдельно обсудить этот вопрос с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Совместное коммюнике по итогам планировали опубликовать в ночь на 16 декабря. Но, согласно черновику заявления, попавшему в руки изданию EUobserver, лидеры намеревались заявить о «глубокой обеспокоенности продолжающейся дестабилизацией и нарушениями принципов международного права во многих частях региона «Восточного партнерства», включая регион Черного моря».

И хотя Россия в черновике заявления не значилась, речь Жозепа Борреля накануне саммита, озаглавленная «Россия–Украина» и завершившаяся словами «надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему», не оставила сомнений в том, кого конкретно винят в эскалации на рубежах ЕС.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, истерия вокруг якобы намерения России захватить Украину возникла с подачи Вашингтона.

— Это результат информационной политики Госдепа США и ЦРУ, которые в одночасье запустили информационную утку, а СМИ и соцсети разогнали волну. Сейчас вот «Восточное партнерство» поднимает эту волну. Цель одна — разрушить связи России с Европой, в первую очередь экономические. Америка — это хищник, который поглощает страны для того, чтобы туда пришел американский капитал, — сказал «Известиям» депутат.

И способ реагирования у Москвы на это, по его мнению, лишь один: «включать такие же рычаги — на всех информационных ресурсах и в соцсетях рассказывать об этой фейковой политике».

Потеря бойца

Напомним, этот появившийся в 2009 году формат объединил ЕС с шестью постсоветскими странами, куда до недавнего времени входила и Белоруссия. Впрочем, лидер последней страны Александр Лукашенко начал манкировать приглашениями на саммит еще несколько лет назад, отряжая участвовать в них министров, а нынешним летом Минск и вовсе объявил о выходе из «Восточного партнерства» в ответ на введение ЕС санкций против Белоруссии.

Впрочем, как рассказал «Известиям» один из европейских дипломатов, в знак того что страну никто не выгонял и ее ждут обратно, за общим столом было решено оставить пустое кресло с табличкой «Белоруссия». При этом в официальном пресс-релизе, анонсирующем саммит, было отмечено, что «ЕС продолжает сотрудничать с народом Беларуси» — то есть не с ее лидером, чью победу на прошлогодних выборах Европа так и не признала.

К слову, за несколько дней до саммита председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встречались с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Как пояснил один из европейских дипломатов, целью было показать: Брюссель «готов возобновить взаимодействие с Минском, как только необходимые условия для демократического переходного периода будут созданы». Но звать Тихановскую на саммит партнерства, вопреки многочисленным призывам, в ЕС всё же не стали.

К упору на безопасность

Когда «Восточное партнерство» только появилось, его заявленной целью было развитие политико-экономической интеграции ЕС с шестью постсоветскими республиками за счет, в частности, углубления экономических связей, включая создание зон свободной торговли, облегчения поездок в ЕС для граждан этих стран и помощи в совершенствовании их систем управления.

РФ изначально воспринимала эту европейскую инициативу, рожденную с подачи не самых дружественных Москве Польши и Швеции, с опаской, считая ее попыткой ослабить на постсоветском пространстве российское влияние. И не без оснований. К настоящему моменту три страны из этой «шестерки» — Украина, Грузия и Молдавия — успели объявить вступление в ЕС целью своей внешней политики и подписали соглашение об ассоциации с союзом. И хотя Брюссель никогда не давал обещаний принять эти три государства, как было обещано, например, балканским странам, на нынешнем саммите признали «суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций» в плане того, к чему он стремится в своих отношениях с ЕС.

Армении же и Азербайджану вновь пообещали «рассмотреть возможность открытия диалога по либерализации визового режима» с ЕС, что должно уравнять Ереван и Баку с Кишиневом, Киевом и Тбилиси в плане безвизового доступа на территорию союза.

Впрочем, в последнее время на фоне ситуации на Украине в Евросоюзе стали всё чаще задаваться не только визовыми и экономическими вопросами, но и вопросом о роли Брюсселя в области безопасности на пространстве «Восточного партнерства». Недавно глава директората, отвечающего в Европейской комиссии за регион, Лоуренс Мередит отметил, что ЕС готов активизировать свое участие в решении региональных конфликтов, и ассоциированное трио (то есть Украина, Грузия и Молдавия) «будет тем местом, с которого можно начать». Если ЕС не готов к полномасштабным военным миссиям на Украине в виде оказания помощи вооруженным силам в оборонных и других операциях, надо помочь Киеву хотя бы гражданской миссией, вторил этому евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, один из ведущих законодателей ЕС по «Восточному партнерству».

Безопасность по-прежнему не главный вопрос политики «Восточного партнерства» ЕС, но он начинает играть всё более заметную роль в повестке, сказал «Известиям» глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер. По его словам, Украина, Грузия и Молдавия предъявляют огромные требования и просят больше поддержки в этой области от ЕС. Речь идет, в первую очередь, о мягкой безопасности, но также и об инфраструктуре, энергетической безопасности и так далее, поэтому секьюритизация всего региона лишь усилит это развитие, отметил немецкий эксперт.

Уже со следующего года в рамках программы Европейского фонда мира — недавно принятого инструмента, открывшего Брюсселю возможность для военной поддержки стран-партнеров и финансирования развертывания своих военных миссий за рубежом, — ЕС начнет оказывать помощь в области безопасности Украине, Грузии и Молдавии.

— Эта мера помощи направлена на повышение общей устойчивости Грузии, Республики Молдова и Украины. Например, некоторые действия направлены на укрепление потенциала вооруженных сил по оказанию помощи гражданским лицам, особенно во время кризисов или чрезвычайных ситуаций, — пояснил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Кроме того, как он рассказал, в настоящее время продолжаются обсуждения способов поддержки Украины в реформировании ее сектора профессионального военного образования, о чем сам Киев попросил Брюссель еще летом.