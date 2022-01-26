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Где граната зарыта: украинцы паникуют и вооружаются

Власти запугивают население страны «российской агрессией»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Где граната зарыта: украинцы паникуют и вооружаются
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2022-01-25 15:24:49
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Информационные вбросы в западных СМИ и нагнетание напряженности со стороны руководства Украины делают свое дело. Среди жителей страны растут панические настроения. Кто-то спешно «пакует чемоданы», кто-то пытается вооружаться. Подробности происходящего на Украине — в материале «Известий».

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Чего ждут украинцы

На Украине продолжается нагнетание обстановки вокруг гипотетического «вторжения» России, которым запугивают публику западные СМИ. Власти республики заявляют, что населению не стоит волноваться, но поддерживают слухи о грядущей агрессии. Президент Владимир Зеленский даже назвал конкретный город — Харьков — который якобы первым подвергнется оккупации. Сообщалось и о том, что некоторые иностранные посольства начали вывозить из Киева персонал.

По данным украинских СМИ, элитная Киевская международная школа объявила о переходе на дистанционное обучение в связи с массовым отъездом обеспеченных родителей и преподавателей-иностранцев за границу. В государственных школах украинской столицы предупредили, что дети не будут переобуваться в сменную обувь — чтобы сэкономить время при эвакуации. Родителей попросили быть готовыми забирать школьников по первому сигналу от педагогов.

Где граната зарыта
Украинский военнослужащий
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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На сайте Черкасского политехнического колледжа размещена инструкция, как действовать в случае ЧП военного характера. Студентам и их родственникам рекомендуют заклеить окна, подготовить запасы воды и еды, фонарики, огнетушители, аптечку, заправить автомобиль. Не советуют общаться с вооруженными людьми, носить камуфляж.

В украинских соцсетях активно публикуются фото «тревожных чемоданчиков», которые собирают жители страны.

Во всех районах Львова власти открыли пункты, где можно проконсультироваться по поводу действий во время военного положения. Опубликованы адреса безопасных укрытий.

Министр обороны страны Алексей Резников призвал украинцев обдумать, что они могут сделать для обороны. По словам чиновника, круглосуточно идет подготовка партизанских отрядов.

На таком информационном фоне угрожающе выглядит решение НАТО предоставить Украине летальное вооружение.

Что говорят украинцы о возможности агрессии

После столь активного «промывания мозгов» украинцы начали всерьез опасаться большой войны с восточным соседом. Однако многие жители страны сохранили трезвость мышления и задаются неудобными, с точки зрения киевской власти, вопросами. На условиях анонимности они рассказали «Известиям» об обстановке (фамилии не указаны для обеспечения безопасности собеседников).

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Артем, житель Киева:

Есть много вопросов к «картам вторжения». Считаю, что любой школьник может придумать и нарисовать не хуже. В нападение не верю, но береженого бог бережет — все деньги я снял с карточки и поменял на доллары.

Власти заявляли, что в случае нападения России 90% украинцев встанут на защиту страны с оружием в руках. Не знаю, откуда у них такая информация. Мне кажется, что большинство [просто уедет за границу]. Я уже говорил с друзьями-заробитчанами из Польши, они готовы принять, помочь с жильем на первое время и работой.

Елена, жительница Киева:

После того, как Зеленский сказал не скупать гречку и спички, все еще больше напряглись. Не буду скрывать — у меня собраны чемодан и сумка с необходимым. В воскресенье до ночи перебирала папки с документами, отложила самые важные. Хотя мне некуда уезжать, разве что в село.

Я ввела табу на чтение «Фейсбука», но напряжение всё равно [витает] в воздухе.

Где граната зарыта
Самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Юлия, жительница Донецка:

— Хотим ли мы активной фазы? Нет. Боимся? Да. Только дурак скажет, что не боится. По большому счету, у нас война и не заканчивалась, поэтому сейчас мы особо не обсуждаем.

В Донецке у многих еще с 2014 года обустроены для жизни подвалы и погреба. Не вспомню, сколько раз приходилось туда спускаться — раз двадцать точно.

Кирилл, житель Харькова:

Конечно, все и везде обсасывают слова Зеленского о том, что Россия нападет на Харьков. Сидел в поликлинике в очереди на вакцинацию, наслушался... Обсуждают с таким знанием дела, будто лично в кабинетах Кремля присутствовали.

[Мэр Харькова Игорь] Терехов попытался успокоить, но старики всё равно нервничают. Моя пожилая мама услышала то ли петарды, то ли салют и подумала, что началась война. Позвонила, мы с женой ночью поехали на такси ее успокаивать.

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Померили давление — 180.

Так и напишите: пошел Зеленский [к черту] cо своим вторжением.

«Западу нужно закрепить в сознании украинцев образ России как агрессора»

Мы сталкиваемся с элементами современной гибридной войны в информационно-пропагандистской плоскости. Это целенаправленная кампания, которая направлена в первую очередь против Российской Федерации. Но ее объектом, как мы теперь видим, является и население Украины. США и партнерам необходимо закрепить в сознании украинских граждан образ России как агрессора, страны, которая может начать против них войну. Запад хочет достигнуть своей цели и считает, что все средства хороши. Ничего нового они не придумывают. Используют банальные и циничные средства — те, которые есть в их арсенале, — сказал «Известиям» политолог Денис Денисов.

Где граната зарыта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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— Истерия чувствуется, заметна невооруженным взглядом. Западные СМИ утверждают, что вторжение неизбежно. Заметны метания Зеленского, который сначала говорит, что нападения России не ожидается, а потом утверждает, что возможен захват Харькова. Минобороны тоже не замечало опасности, а потом, видимо, получило подзатыльник от «старших товарищей» и изменило мнение. Всё это — создание партизанских батальонов, масса «сценариев» войны — тоже способствует усилению напряжения, — считает украинский политолог Александр Дудчак.

Эксперт подчеркнул, что считает вторжение России абсолютно невозможным и не устает информировать о своем мнении общественность.

— Тем не менее украинцы понимают, что если будет задача [от Запада] устроить хаос и партизанщину, то это вполне смогут сделать. Потому что жители знают: тем, кто находится у власти на Украине, война нужна, чтобы прикрывать таким образом экономическую стагнацию, провальную подготовку к отопительному сезону и прочую разруху, — отметил Дудчак.

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