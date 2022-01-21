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На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Мулык 21 января пожаловался на истекающий срок годности вооружения, которое Великобритания поставила в целях «сдерживания агрессии со стороны РФ».

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«Оказывается, срок хранения этого [противотанкового] комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — рассказал он в эфире телеканала «Первый независимый».

Мулык добавил, что это наводит на мысли о том, что данное вооружение нужно использовать, пока оно не стало непригодным.

19 января сообщалось, что Великобритания поставила несколько тысяч противотанковых управляемых ракет Украине на случай российского «вторжения».

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW.

18 января украинское издание «Цензор.нет» уточнило, что ракета NLAW предназначена для коротких дистанций, которая поражает цель по технологии «выстрелил и забыл».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

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