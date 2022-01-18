СМИ рассказали о поставках Великобританией гранатометов NLAW на Украину

Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW. Об этом сообщил во вторник, 18 января, главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

Накануне два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине, спустя день последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о NLAW.

«Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение — один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков», — написал Бутусов.

Он уточнил, что NLAW — это Javelin для коротких дистанций, который поражает цель по технологии «выстрелил и забыл». При этом, по словам редактора, гранатомет предназначен для стрельбы из закрытых помещений.

«Согласно данным на сайте разработчика Saab, с момента включения до момента захвата цели и пуска достаточно максимум пяти секунд. Максимальная дальность прицельной стрельбы для старых модификаций — 600 м, для новых — 800 м», — заключил Бутусов.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть сведения о том, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением, «это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности».

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.