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СМИ рассказали о поставках Великобританией гранатометов NLAW на Украину

«Цензор.нет»: Великобритания начала поставки гранатометов NLAW на Украину
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Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW. Об этом сообщил во вторник, 18 января, главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

Накануне два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине, спустя день последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о NLAW.

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«Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение — один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков», — написал Бутусов.

Он уточнил, что NLAW — это Javelin для коротких дистанций, который поражает цель по технологии «выстрелил и забыл». При этом, по словам редактора, гранатомет предназначен для стрельбы из закрытых помещений.

«Согласно данным на сайте разработчика Saab, с момента включения до момента захвата цели и пуска достаточно максимум пяти секунд. Максимальная дальность прицельной стрельбы для старых модификаций — 600 м, для новых — 800 м», — заключил Бутусов.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть сведения о том, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением, «это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности».

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.

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