На Украине объяснили слова Зеленского об угрозе вторжения в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что Россия якобы может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, вероятно, размышлял о гипотетическом сценарии. Такое мнение высказал в пятницу, 21 января, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Таким образом он прокомментировал заявление Зеленского в интервью The Washington Post о том, что Россия якобы может провести оккупацию Харькова под предлогом защиты населения, которое разговаривает на русском языке.

«Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — сказал Никифоров, слова которого приводит украинское издание «Новое время».

По словам пресс-секретаря президента Украины, фразу Зеленского «выдернули» из интервью.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

Вместе с тем 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Тогда как 21 января Лавров заявил, что сводить всю проблематику европейской безопасности к ситуации на Украине нельзя.