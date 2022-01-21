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Лавров призвал не сводить тему безопасности в Европе только к Украине

Лавров: не стоит сводить всю проблематику европейской безопасности к ситуации на Украине
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Нельзя сводить всю проблематику европейской безопасности к ситуации на Украине. Об этом 21 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не [стоит] сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности», — подчеркнул он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве. Как отметил Лавров, в ходе беседы американская сторона попыталась поставить ситуацию на Украине во главу угла.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили об отсутствии непреодолимых разногласий между Россией и США. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами. Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США пообещали предоставить ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе.

31 декабря Лавров заявил, что длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. По его словам, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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