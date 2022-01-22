Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Байер» объявил о подписании контракта с футболистом «Зенита» Азмуном
Спорт
Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Мир
Зеленский пообещал провозгласить акт объединения с Донбассом и Крымом
Мир
Посла ФРГ вызвали в МИД Украины из-за непредоставления Киеву оружия
Мир
Госдеп США начнет эвакуацию семей своих дипломатов на Украине
Общество
В Петербурге остановили работу 20 работавших без QR-кодов ресторанов
Мир
В МИДе предупредили о возможных провокациях со стороны США и Украины
Мир
В Киеве растянули 500-метровый украинский флаг в честь Дня соборности
Спорт
Россиянки стали вторыми на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Bild заявила о планах ФРГ по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине

Bild: ФРГ готовит план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Об этом сообщает в субботу, 22 января, издание Bild.

Согласно плану, как отмечает газета, сотрудники дипмиссии должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

Ранее в этот день корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлисон рассказал, что Госдеп США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей своих дипломатов на Украине. При этом в самом Госдепе подобные сведения опровергли.

Телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, также в субботу рассказал, что в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинский лидер Владимир Зеленский назвал эвакуацию «чрезмерной реакцией».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, 18 января сообщила о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. При этом она не смогла дать оценку причинам, по которым это должно было произойти.

За день до этого газета The New York Times также опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американские СМИ утратили культуру проверки публикуемых данных. Дипломат раскритиковала журналистов за то, что они даже не позвонили в МИД, прежде чем распространять подобную информацию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022