Bild заявила о планах ФРГ по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине

МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Об этом сообщает в субботу, 22 января, издание Bild.

Согласно плану, как отмечает газета, сотрудники дипмиссии должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Ранее в этот день корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлисон рассказал, что Госдеп США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей своих дипломатов на Украине. При этом в самом Госдепе подобные сведения опровергли.

Телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, также в субботу рассказал, что в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинский лидер Владимир Зеленский назвал эвакуацию «чрезмерной реакцией».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, 18 января сообщила о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. При этом она не смогла дать оценку причинам, по которым это должно было произойти.

За день до этого газета The New York Times также опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американские СМИ утратили культуру проверки публикуемых данных. Дипломат раскритиковала журналистов за то, что они даже не позвонили в МИД, прежде чем распространять подобную информацию.