CNN узнал сроки эвакуации людей из посольства США на Украине

Неосновной персонал посольства США в Киеве и семьи дипломатов на следующей неделе могут покинуть Украину в рамках эвакуации, инициированной Вашингтоном. Об этом в субботу, 22 января, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству.

«Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинский лидер Владимир Зеленский назвал эвакуацию «чрезмерной реакцией».

Днем ранее агентство Bloomberg писало о том, что США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов с Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, сообщила о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины в конце декабря — начале января. При этом она не смогла дать оценку причинам, по которым это должно было произойти, а также значения этих шагов.

За день до этого газета The New York Times также опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американские СМИ утратили культуру проверки публикуемых данных. Дипломат раскритиковала журналистов за то, что они даже не позвонили в МИД, прежде чем распространять подобную информацию.

15 января Псаки сообщила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.