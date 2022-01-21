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Bloomberg узнало о планах США по эвакуации семей дипломатов с Украины

Bloomberg: США решают, эвакуировать ли семьи дипломатов с Украины
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США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов с Украины. Об этом сообщает в пятницу, 21 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, американская сторона в настоящий момент оценивает вероятность, стоит ли эвакуировать семьи дипломатов, дислоцированных на Украине, поскольку Россия якобы размещает более 100 000 тыс. военнослужащих на своих границах.

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Отмечается, что решение по вопросу эвакуации может быть принято в течение нескольких дней.

Ранее, 18 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у США есть информация о якобы подготовке РФ эвакуации своих дипломатов с Украины в конце декабря – начале января. По ее словам, у Вашингтона нет оценки относительно того, зачем это должно было быть сделано, как и значения этих шагов.

За день до этого газета The New York Times также опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Комментируя данную публикацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что американские СМИ утратили культуру проверки публикуемых данных. Дипломат раскритиковала журналистов за то, что они даже не позвонили в МИД, прежде чем распространять подобную информацию.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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