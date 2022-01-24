Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники
Экономика
ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам
Общество
Власти Ленобласти усилили ограничения из-за COVID-19
Мир
Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии активной эвакуации послов из страны
Общество
Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки
Мир
Секретарь СНБО призвал СМИ не сеять панику вокруг ситуации на Украине
Общество
Врачи стали чаще диагностировать коронавирус у детей в Подмосковье
Мир
Немецкий политолог оценил статью WSJ о «пророссийской» политике ФРГ
Страна
Число туристов на новогодних каникулах удвоилось в Мурманской области
Мир
Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады о Донбассе
Сюжет:

Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники

Зеленский: ситуация на Украине под контролем, причин для паники нет
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 января, заявил, что текущая ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет.

Морозный конфликт: чем закончился 2021 год для Донбасса
И о каком будущем мечтают в непризнанных республиках

«Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: всё под контролем, причин для паники нет», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Рада».

Он добавил, что страна спокойно пройдет текущий отопительный период, так как газа в подземных хранилищах и угля на сегодняшний день достаточно.

Кроме того, президент Украины рассказал, что власти страны делают всё для деэскалации ситуации в Донбассе.

«Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем всё, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что всё пропало», — отметил Зеленский.

Ранее в этот день стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, отмечает альянс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

В тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сказал, что ухудшающаяся ситуация в Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

В декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по вторжению на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022