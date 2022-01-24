Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 января, заявил, что текущая ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет.

«Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: всё под контролем, причин для паники нет», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Рада».

Он добавил, что страна спокойно пройдет текущий отопительный период, так как газа в подземных хранилищах и угля на сегодняшний день достаточно.

Кроме того, президент Украины рассказал, что власти страны делают всё для деэскалации ситуации в Донбассе.

«Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем всё, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что всё пропало», — отметил Зеленский.

Ранее в этот день стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, отмечает альянс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

В тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сказал, что ухудшающаяся ситуация в Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

В декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по вторжению на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.