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НАТО усилит присутствие в Восточной Европе

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НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в понедельник, 24 января, говорится на сайте альянса.

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«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «союзники альянса сделали заявления относительно текущего или предстоящего развертывания» сил в Восточной Европе.

В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе.

Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, отмечает альянс.

«Франция выразила готовность направить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО по охране воздушного пространства в регионе, а также приводят в готовность корабельные и наземные подразделения Сил реагирования НАТО», — дополняет альянс.

Соединенные Штаты также ясно дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует союзников, предоставляющих дополнительные силы альянсу. Он отметил, что НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза.

«Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — заявил он.

Днем ранее генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

По его словам, в связи с подобной активностью в ОДКБ посчитали важным «снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности».

Тогда же Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовал не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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