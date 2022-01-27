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НАТО с краю: ЕС надеется на дипломатическое разрешение кризиса на Украине

Почему страны Евросоюза разошлись в вопросах поставок вооружений и введения санкций
Фото: REUTERS/Maksim Levin
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НАТО с краю: ЕС надеется на дипломатическое разрешение кризиса на Украине
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2022-01-26 13:56:52
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В ЕС надеются на дипломатическое разрешение украинского конфликта, однако любая агрессия в адрес Киева будет иметь серьезные последствия. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК), подчеркнув, что там при этом не выступают за экспорт своего оружия на Украину. Тем временем США рассматривают возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы войск, авиации и флота. В НАТО уже объявили о планах увеличить военное присутствие в регионе. Как заявили «Известиям» в бундестаге, Германия, несмотря на отказ от поставок оружия, будет выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом. Однако разумным ФРГ считает вернуться к диалогу и выстроить механизмы сотрудничества.

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Не определились

В начале этой недели The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США рассматривают возможность расширения военного присутствия в регионе «на фоне растущих опасений из-за действий России». 22 января на встрече в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвид представители Пентагона предложили Джо Байдену несколько вариантов действий. В том числе они включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности, если ситуация ухудшится. По данным издания, решение может быть принято в ближайшие дни.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 24 января, что США обсуждают со своими союзниками на восточном фланге НАТО его усиление в связи с возможной эскалацией на Украине. Согласно заявлению альянса, страны-участницы перебрасывают в Восточную Европу корабли и авиацию. Военная техника и дополнительные подразделения будут направлены из Испании и Нидерландов в Болгарию, из Франции — в Румынию, из Дании — в Литву.

НАТО с краю
Солдаты армии НАТО
Фото: Flickr.com/Sgt. Anthony Jones, 45th Infantry Brigade Combat Team

При этом ЕС в целом придерживается довольно сдержанной позиции в вопросах милитаризации конфликта. Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, Евросоюз обсуждает и уже оказывает все виды помощи Украине — в том числе недавно было объявлено о пакете финансовой поддержки в €1,2 млрд, однако Брюссель не занимается экспортом и поставками оружия. «Это решения отдельных государств-членов», — заявил «Известиям» официальный представитель ЕК по вопросам внешней политики Петер Стано.

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По его словам, члены ЕС в недавних дискуссиях с США (25 января госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры в рамках заседания Совета ЕС) подтвердили свою открытость к диалогу и предпочтение решить проблемы с Россией дипломатическими средствами.

— Однако, если диалог и дипломатия потерпят неудачу, любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, — добавил в разговоре с «Известиями» Петер Стано.

Между тем ЕС уже активно разрабатывает пакет санкций против РФ на случай эскалации на Украине. Детали пока неизвестны. По данным испанской газеты El Pais, рестрикционные меры могут варьироваться от приостановки любого вида экономического сотрудничества с Москвой до сокращения торговых отношений, включая импорт российских энергоресурсов. Однако, по информации Bloomberg, даже с поводом для применения этих мер в ЕС пока не могут договориться.

Джо Байден заявлял, что санкции нужно ввести после перехода границы всего одним российским военнослужащим, а в его администрации считают поводом и так называемые гибридные действия. В ЕК обсуждают ответ и на такие формы, как кампании по дезинформации, кибератаки, перекрытие газа или попытки дестабилизировать правительство Украины. Однако пока участники не могут сойтись даже в определении «вторжения», пишет Bloomberg. Страны Балтии и часть Восточной Европы, неизменно придерживающиеся антироссийской позиции, предлагают ввести полный пакет уже в случае гибридных действий и кибератак. Однако семь стран Западной Европы запросили для себя исключений в виде переходных периодов, вывода из-под ограничений некоторых банков, расчетов за энергоресурсы и существующих контрактов. Одна из них — Германия, пишет агентство со ссылкой на документы из Еврокомиссии. ФРГ опасается обратных последствий для собственной экономики.

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Неверный друг

И хотя 25 января во время двусторонней встречи с Эммануэлем Макроном Олаф Шольц заявил, что Запад будет жестко реагировать на посягательства на территориальную целостность Украины, ФРГ в прессе уже прозвали «ненадежным партнером» США.

В американской газете The Wall Street Journal недавно вышла статья о том, что приход к власти нового канцлера Олафа Шольца не сделал Германию послушной Белому дому. Среди действий, которые это доказывают, автор статьи назвал особенно показательным решение немецкой стороны отказаться от поставок оружия Киеву и не помогать в этом другим государствам.

Напомним, на прошлой неделе власти ФРГ не позволили своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Позиция Германии по экспорту оружия уже давно раздражает Киев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что «украинцы будут помнить это десятилетиями».

НАТО с краю
флаги России и Украины
Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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21 января сам Олаф Шольц вновь подчеркнул, что правительство Германии не планирует поставлять летальное вооружение Украине. «Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время. У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали», — подчеркнул политик.

— Поставки оружия обычно не способствуют деэскалации ситуации, а наоборот. Поэтому отправка оружия в кризисные регионы запрещена нашим коалиционным соглашением по уважительным причинам. Все наши усилия направлены на поиск дипломатического решения нынешнего кризиса, — заявил «Известиям» спикер парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

По его словам, вопросы безопасности и стабильности в Европе должны решаться путем переговоров.

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— Россия — крупный международный игрок. Основательные и стабильные отношения — взаимный интерес. Мы также готовы к конструктивному диалогу с Россией по вопросам безопасности. Однако принципы международного права и европейского миропорядка, территориальной целостности и нерушимости границ, которых обязалась придерживаться и Россия, для нас неоспоримы. В этом контексте Германия также приветствует возобновление переговоров в нормандском формате, — подчеркнул политик.

Тем не менее, как заявили «Известиям» его коллеги по партии, если говорить о планах НАТО и США по увеличению военного присутствия на территории Европы, то Германия как член альянса должна соблюдать свои обязательства перед союзниками.

— Особенно это касается обязательств перед странами Прибалтики и Восточной Европы. Любое нападение на эти государства было бы нападением на НАТО в целом. Это касается и права НАТО размещать вооруженные силы. Однако нам нужно проявить большую решительность и вернуться к механизмам сотрудничества, а также взаимному доверию, — заявил «Известиям» депутат комитета бундестага по обороне от СДПГ Джо Вайнгартен.

НАТО с краю
Солдаты армии США
Фото: Global Look Press/Senior Airman Brooke Moeder

В России, в свою очередь, на такие угрозы реагируют уже без удивления. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 26 января заявил, что Запад сам выдумывает несуществующую агрессию России против Украины и грозится ввести из-за нее ограничительные меры. «Агрессия России против Украины существует только в воспаленных умах наших партнеров на Западе. Они могут любые санкции придумывать, но это всё не относится к разряду реальной политики», — отметил дипломат. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января на правительственном часе, именно Запад подталкивает киевский режим к прямым провокациям в адрес России. Напомним, после заявлений на заседании СНБО Украины 24 января об отсутствии причин для паники Белый дом не согласился с оценками из Киева. «Агрессивные действия на границе продолжаются», — заключили из-за океана.

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