НАТО с краю: ЕС надеется на дипломатическое разрешение кризиса на Украине

В ЕС надеются на дипломатическое разрешение украинского конфликта , однако любая агрессия в адрес Киева будет иметь серьезные последствия. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК), подчеркнув, что там при этом не выступают за экспорт своего оружия на Украину . Тем временем США рассматривают возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы войск, авиации и флота. В НАТО уже объявили о планах увеличить военное присутствие в регионе. Как заявили «Известиям» в бундестаге, Германия, несмотря на отказ от поставок оружия, будет выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом . Однако разумным ФРГ считает вернуться к диалогу и выстроить механизмы сотрудничества.

Не определились

В начале этой недели The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США рассматривают возможность расширения военного присутствия в регионе «на фоне растущих опасений из-за действий России». 22 января на встрече в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвид представители Пентагона предложили Джо Байдену несколько вариантов действий. В том числе они включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности, если ситуация ухудшится . По данным издания, решение может быть принято в ближайшие дни.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 24 января, что США обсуждают со своими союзниками на восточном фланге НАТО его усиление в связи с возможной эскалацией на Украине . Согласно заявлению альянса, страны-участницы перебрасывают в Восточную Европу корабли и авиацию. Военная техника и дополнительные подразделения будут направлены из Испании и Нидерландов в Болгарию, из Франции — в Румынию, из Дании — в Литву.

НАТО с краю Фото: Flickr.com/Sgt. Anthony Jones, 45th Infantry Brigade Combat Team

При этом ЕС в целом придерживается довольно сдержанной позиции в вопросах милитаризации конфликта. Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, Евросоюз обсуждает и уже оказывает все виды помощи Украине — в том числе недавно было объявлено о пакете финансовой поддержки в €1,2 млрд, однако Брюссель не занимается экспортом и поставками оружия . «Это решения отдельных государств-членов», — заявил «Известиям» официальный представитель ЕК по вопросам внешней политики Петер Стано.

По его словам, члены ЕС в недавних дискуссиях с США (25 января госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры в рамках заседания Совета ЕС) подтвердили свою открытость к диалогу и предпочтение решить проблемы с Россией дипломатическими средствами.

— Однако, если диалог и дипломатия потерпят неудачу, любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, — добавил в разговоре с «Известиями» Петер Стано.

Между тем ЕС уже активно разрабатывает пакет санкций против РФ на случай эскалации на Украине . Детали пока неизвестны. По данным испанской газеты El Pais, рестрикционные меры могут варьироваться от приостановки любого вида экономического сотрудничества с Москвой до сокращения торговых отношений, включая импорт российских энергоресурсов. Однако, по информации Bloomberg, даже с поводом для применения этих мер в ЕС пока не могут договориться .

Джо Байден заявлял, что санкции нужно ввести после перехода границы всего одним российским военнослужащим, а в его администрации считают поводом и так называемые гибридные действия. В ЕК обсуждают ответ и на такие формы, как кампании по дезинформации, кибератаки, перекрытие газа или попытки дестабилизировать правительство Украины. Однако пока участники не могут сойтись даже в определении «вторжения» , пишет Bloomberg. Страны Балтии и часть Восточной Европы, неизменно придерживающиеся антироссийской позиции, предлагают ввести полный пакет уже в случае гибридных действий и кибератак. Однако семь стран Западной Европы запросили для себя исключений в виде переходных периодов, вывода из-под ограничений некоторых банков, расчетов за энергоресурсы и существующих контрактов. Одна из них — Германия , пишет агентство со ссылкой на документы из Еврокомиссии. ФРГ опасается обратных последствий для собственной экономики.

Неверный друг

И хотя 25 января во время двусторонней встречи с Эммануэлем Макроном Олаф Шольц заявил, что Запад будет жестко реагировать на посягательства на территориальную целостность Украины, ФРГ в прессе уже прозвали «ненадежным партнером» США .

В американской газете The Wall Street Journal недавно вышла статья о том, что приход к власти нового канцлера Олафа Шольца не сделал Германию послушной Белому дому. Среди действий, которые это доказывают, автор статьи назвал особенно показательным решение немецкой стороны отказаться от поставок оружия Киеву и не помогать в этом другим государствам .

Напомним, на прошлой неделе власти ФРГ не позволили своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение . Позиция Германии по экспорту оружия уже давно раздражает Киев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что «украинцы будут помнить это десятилетиями».

НАТО с краю Фото: Global Look Press/Paul Zinken

21 января сам Олаф Шольц вновь подчеркнул, что правительство Германии не планирует поставлять летальное вооружение Украине . «Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время. У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали », — подчеркнул политик.

— Поставки оружия обычно не способствуют деэскалации ситуации, а наоборот. Поэтому отправка оружия в кризисные регионы запрещена нашим коалиционным соглашением по уважительным причинам. Все наши усилия направлены на поиск дипломатического решения нынешнего кризиса , — заявил «Известиям» спикер парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

По его словам, вопросы безопасности и стабильности в Европе должны решаться путем переговоров.

— Россия — крупный международный игрок. Основательные и стабильные отношения — взаимный интерес. Мы также готовы к конструктивному диалогу с Россией по вопросам безопасности. Однако принципы международного права и европейского миропорядка, территориальной целостности и нерушимости границ, которых обязалась придерживаться и Россия, для нас неоспоримы. В этом контексте Германия также приветствует возобновление переговоров в нормандском формате, — подчеркнул политик.

Тем не менее, как заявили «Известиям» его коллеги по партии, если говорить о планах НАТО и США по увеличению военного присутствия на территории Европы, то Германия как член альянса должна соблюдать свои обязательства перед союзниками.

— Особенно это касается обязательств перед странами Прибалтики и Восточной Европы. Любое нападение на эти государства было бы нападением на НАТО в целом. Это касается и права НАТО размещать вооруженные силы. Однако нам нужно проявить большую решительность и вернуться к механизмам сотрудничества, а также взаимному доверию, — заявил «Известиям» депутат комитета бундестага по обороне от СДПГ Джо Вайнгартен.

НАТО с краю Фото: Global Look Press/Senior Airman Brooke Moeder