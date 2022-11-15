Посол РФ рассказал о призыве Будапешта пересмотреть санкции

Антироссийские санкции, особенно в сфере энергетики, бесполезны, считают в Будапеште и призывают к их пересмотру. Об этом в интервью «Известиям» 15 ноября заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

«Здесь считают, что действующие антироссийские санкции, особенно в сфере энергетики, являются бесполезными, вредят больше самим европейцам и потому должны быть пересмотрены. По образному выражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, они стали для стремительно скатывающейся к рецессии экономики Евросоюза «выстрелом даже в не ногу, а в легкое», — уточнил дипломат.

По его словам, сотрудничество с Россией в области энергетики «исключительно важно для экономики Венгрии».

За счет российских поставок обеспечивается 80% потребности страны в природном газе и 55% импорта нефти, а построенная еще советскими специалистами-атомщиками АЭС «Пакш-1» дает почти половину производимой в стране электроэнергии, пояснил дипломат.

Призывы Брюсселя ввести потолок цен на российский газ «встречают вполне резонные возражения Будапешта, поскольку они грозят вообще подорвать рыночные механизмы обеспечения энергобезопасности Европы», подчеркнул посол.

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