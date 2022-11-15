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Посол РФ рассказал о призыве Будапешта пересмотреть санкции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Антироссийские санкции, особенно в сфере энергетики, бесполезны, считают в Будапеште и призывают к их пересмотру. Об этом в интервью «Известиям» 15 ноября заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

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«Здесь считают, что действующие антироссийские санкции, особенно в сфере энергетики, являются бесполезными, вредят больше самим европейцам и потому должны быть пересмотрены. По образному выражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, они стали для стремительно скатывающейся к рецессии экономики Евросоюза «выстрелом даже в не ногу, а в легкое», — уточнил дипломат.

По его словам, сотрудничество с Россией в области энергетики «исключительно важно для экономики Венгрии».

За счет российских поставок обеспечивается 80% потребности страны в природном газе и 55% импорта нефти, а построенная еще советскими специалистами-атомщиками АЭС «Пакш-1» дает почти половину производимой в стране электроэнергии, пояснил дипломат.

Призывы Брюсселя ввести потолок цен на российский газ «встречают вполне резонные возражения Будапешта, поскольку они грозят вообще подорвать рыночные механизмы обеспечения энергобезопасности Европы», подчеркнул посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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