В парке «Патриот» открыли памятник письмоносице времен Великой Отечественной войны

Памятник женщине-почтальону времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке «Патриот». В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны войск связи, юнармейцы, представители предприятий и организаций почтовой связи, рассказали 6 мая в Минобороны РФ.

«Событие, по которому мы, причастные к военной почте, сегодня собрались, не может никого оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь времен — открываем памятник письмоносице (почтальонке), выполнявшей свою нелегкую работу в трудное для страны время — нести родным и близким бойцов долгожданную весточку с фронта», — сказал начальник управления (фельдъегерско-почтовой связи) Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Прикня.

Во времена войны работа письмоносцев в городах, поселках и деревнях была возложена на молодых женщин. Когда мужчины ушли на фронт, они приняли эстафету по доставке писем и телеграмм, бандеролей и посылок.

Скульптурная композиция выполнена из искусственного камня в виде девушки с почтовой сумкой через плечо около велосипеда — основного транспортного средства работников почты того времени. Памятник является собирательным образом тысяч деревенских женщин-почтальонов времен Великой Отечественной войны.

2 мая Минобороны РФ сообщило о том, как в Московской области открыли памятник, посвященный героизму женщин в годы Великой Отечественной войны. Монумент располагается на территории Главного храма Вооруженных сил. Скульптурную композицию создали по мотивам фильма «А зори здесь тихие».

В апреле стало известно, что в городе Павловске в Санкт-Петербурге воссоздадут здание Музыкального вокзала, который был уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Инициативу поддержал Совет по сохранению культурного наследия.