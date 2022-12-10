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Премьер Венгрии обвинил ЕС в навязывании своей политики в отношении санкций
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Премьер Венгрии обвинил ЕС в навязывании своей политики в отношении санкций

Премьер Венгрии Орбан обвинил руководство ЕС в попытках навязать свою политику членам сообщества
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Фото: ТАСС/IMAGO/Szilard Vörös
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Евросоюз навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций, иммиграции и гендерных вопросов. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Венгрия выполнила все обязательства, согласованные с Еврокомиссией. Брюссельские бюрократы выступают за новые условия, хотят навязать нам свою волю в вопросах иммиграции, санкций и гендерных вопросах», — написал он в своих социальных сетях.

Орбан подчеркнул, что Венгрия выполняет свои обязательства, но в указанных вопросах Будапешт представляет интересы венгерского народа, а не Брюсселя.

До этого, 8 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей. По его словам, Венгрия не единожды подвергалась шантажу в прошлом и должна быть готова отстаивать себя и свою позицию в будущем.

Тогда Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год.

Ранее, 18 ноября, Орбан заявил, что Венгрия потеряла из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он пояснил, что ошибочная санкционная политика Брюсселя привела к резкому росту цен на энергоносители, который в свою очередь вызвал дефицит в экономике Венгрии на эту сумму.

Страны Запада усилили поддержку Киева и давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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