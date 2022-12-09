Глава МИД Венгрии уличил Брюссель в использовании шантажа

Евросоюз во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии», — отметил он во время выступления на форуме гражданской солидарности в Будапеште.

По словам главы МИДа, Венгрия не единожды подвергалась шантажу в прошлом и должна быть готова отстаивать себя и свою позицию в будущем. Сийярто добавил, что оппоненты могут пустить в ход любые средства, в том числе экономические манипуляции, политическое давление и распространение фейков.

Политик напомнил о грамотных решениях венгерских властей в кризисные периоды, будь то ограничение въезда для мигрантов или закупка вакцин от COVID-19 у России и Китая. Несмотря на то что подобные шаги подвергались критике со стороны ЕС, в конечном итоге они показали свою эффективность.

На сегодняшний день, продолжил Сийярто, Венгрия настаивает на поиске дипломатического решения по украинскому кризису, что также идет вразрез с политикой соседей.

«Тот, кто откажется от усилий ради мира, окажется не на той стороне истории», — заключил министр и призвал соотечественников отстаивать правду, даже если это будет непросто.

Ранее в этот день сообщалось, что Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год.

До этого, 2 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине дорого обходится западным странам. По его словам, это связано не только с финансированием армии и восстановлением экономики страны, но и с необходимостью поддерживать функционирование украинского государства.

Страны Запада усилили поддержку Киева и давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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