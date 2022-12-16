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Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Совет Евросоюза (ЕС) утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 16 декабря, говорится в заявлении на сайте законодательного органа.

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«Принятый пакет ограничительных мер направлен на то, чтобы еще сильнее ударить по российской экономике и ее способности продолжать агрессию. Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС», — говорится в заявлении.

Так, сегодняшнее решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, в том числе связанных с производством беспилотников, а также авиационных двигателей и их деталей.

Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. Накануне агентство Reuters сообщило, что Евросоюз завершил его согласование. При этом, как пояснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ограничения не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда же указала, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать. По ее словам, российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

В Кремле 16 декабря заявили, что реагировать на девятый пакет санкций ЕС в отношении России пока рано.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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