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Захарова предупредила о быстром ответе РФ на девятый пакет санкций ЕС

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Какие бы новые меры не были введены ЕС, наш ответ не заставит себя ждать. Будем и впредь реагировать на любые недружественные выпады в наш адрес», — сказала она на брифинге.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Один из источников отметил, что европейские страны всё же приблизились к соглашению, однако у ряда государств, включая Польшу, еще сохраняются возражения. Позднее в Еврокомиссии сообщили, что проект санкций вернули на доработку, его рассмотрение продолжится.

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12 декабря глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил отсутствие в ЕС согласия по новым санкциям против РФ. При этом Боррель отметил, что уверен в эффективности уже введенных санкций, которые, по его словам, «работают и сильно подрывают возможности России по производству нового вооружения». Глава евродипломатии добавил, что надеется на согласование пакета «до конца недели».

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что девятый пакет ограничений Евросоюза против России не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора. Кроме того, Венгрия выступила против включения ряда россиян в санкционный список, поскольку обратная ситуация приведет к сложностям с открытыми каналами связи.

Днем ранее, 8 декабря, Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза выступила против очередного пакета санкций против России. Также президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Москва в свою очередь не раз заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. 16 ноября министр финансов Антон Силуанов сказал, что введенные в отношении России санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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