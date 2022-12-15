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Reuters сообщило о согласовании странами ЕС девятого пакета антироссийских санкций

Reuters: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

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Как передает агентство, ограничительные меры будут формализованы посредством «письменной процедуры», как это называет европейское объединение, к пятнице.

Представительство Чехии в ЕС подтвердило принятие новых санкций в рамках поддержки Украины, говорится в сообщении представительства в своем Twitter.

При этом ранее в этот же день источник «РИА Новости» в Брюсселе рассказал, что ЕС может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за разногласий с Польшей и странами Балтии. По словам информатора, перечисленные страны выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Как рассказал 12 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто, девятый пакет ограничений Евросоюза против России не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора. Кроме того, Венгрия выступила против включения ряда россиян в санкционный список

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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