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ЕС может отложить принятие нового пакета санкций против РФ из-за разногласий

В Брюсселе сообщили, что принятие нового пакета санкций против РФ отложат из-за разногласий с Польшей и странами Балтии
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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Европейский союз, скорое всего, отложит принятие девятого пакета санкций против РФ, так как Польша и страны Балтии выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений. Об этом сообщил 15 декабря источник в Брюсселе.

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«Есть некоторые задержки в отношении утверждения девятого пакета санкций против России, поскольку несколько стран-членов настаивают на более жесткой позиции, когда речь идет о переходе удобрений через порты ЕС. На данном этапе против выступают Польша и три балтийские страны», — рассказал он «РИА Новости».

Он также не подтвердил сообщения СМИ о том, что страны ЕС могут согласовать и принять новый пакет антироссийских санкций уже в ночь на пятницу, 16 декабря, сказав, что это «вряд ли реально».

По его словам, это маловероятно, даже если лидеры ЕС и договорятся насчет пакета санкций на политическом уровне сегодня вечером.

«Проект должен быть также изучен и доработан до юридического формата, что требует еще нескольких раундов переговоров со странами-членами [ЕС]», — заключил источник.

О том, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России, сообщило ранее в четверг и агентство Reuters. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

12 декабря глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель также подтвердил отсутствие в ЕС согласия по новым санкциям против РФ. Он добавил, что надеется на согласование пакета «до конца недели».

Тогда же глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что девятый пакет ограничений Евросоюза против России не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора.

8 декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций против России. Также президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов указал, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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