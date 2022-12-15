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Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

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«Страны-члены ЕС не смогли договориться по девятому пакету санкций в отношении РФ на переговорах поздно вечером в среду», — приводит агентство слова дипломатов.

При этом один из источников отметил, что европейские страны всё же приблизились к соглашению, однако у ряда государств, включая Польшу, еще сохраняются возражения.

12 декабря глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил отсутствие в ЕС согласия по новым санкциям против РФ. При этом Боррель отметил, что уверен в эффективности санкций, которые, по его словам, «работают и сильно подрывают возможности России по производству нового вооружения».

Глава евродипломатии добавил, что надеется на согласование пакета «до конца недели».

Ранее в этот день комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) также сообщал, что у глав МИД стран Евросоюза не получилось согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Проект вернули на рассмотрение постпредов. Боррель перед началом заседания глав совета ЕС заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов. Он отметил, что заседание по вопросу санкций будет долгим и сложным.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что девятый пакет ограничений Евросоюза против России не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора. Кроме того, Венгрия выступила против включения ряда россиян в санкционный список, поскольку обратная ситуация приведет к сложностям с открытыми каналами связи.

Днем ранее, 8 декабря, Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза выступила против очередного пакета санкций против России. Также президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Москва в свою очередь не раз заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. 16 ноября министр финансов Антон Силуанов сказал, что введенные в отношении России санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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