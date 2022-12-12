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Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ

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Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Главы МИД стран Евросоюза в понедельник, 12 декабря, не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Об этом говорится в повестке дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР).

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Проект вернули на рассмотрение постпредов.

В документе говорится, что вопрос о новых антироссийских санкциях будет обсуждаться на заседании комитета в 18:00 по местному времени (20:00 мск), то есть после министерской встречи, итоговая пресс-конференция которой также состоится в 18:00.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав Совета ЕС заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов. Он отметил, что заседание по вопросу санкций будет долгим и сложным.

9 декабря сообщалось, что главы МИД Евросоюза планируют 12 декабря утвердить девятый пакет антироссийских санкций.

За день до этого Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций против России. Также президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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