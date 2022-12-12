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ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций

Боррель: ЕС пока не согласовал девятый пакет антироссийских санкций, дискуссия будет сложной
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Фото: Global Look Press/Spada
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Девятый пакет санкций против России еще не готов, заявил 12 декабря глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания глав Совета ЕС.

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Он отметил, что заседание по вопросу санкций будет долгим и сложным.

«У нас на повестке дня санкции против России, 9-й пакет, мы всё еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов. Это будет нелегко, поскольку есть разные взгляды», — указал Боррель.

Он также выразил надежду на то, что согласовать девятый пакет санкций удастся к концу дня.

9 декабря сообщалось, что главы МИД Евросоюза планируют 12 декабря утвердить девятый пакет антироссийских санкций.

8 декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций против России. Также президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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