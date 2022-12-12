ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций

Девятый пакет санкций против России еще не готов, заявил 12 декабря глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания глав Совета ЕС.

Он отметил, что заседание по вопросу санкций будет долгим и сложным.

«У нас на повестке дня санкции против России, 9-й пакет, мы всё еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов. Это будет нелегко, поскольку есть разные взгляды», — указал Боррель.

Он также выразил надежду на то, что согласовать девятый пакет санкций удастся к концу дня.

9 декабря сообщалось, что главы МИД Евросоюза планируют 12 декабря утвердить девятый пакет антироссийских санкций.

8 декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций против России. Также президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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