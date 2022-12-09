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Источник назвал дату принятия ЕС девятого пакета санкций против России

Источник в Брюсселе заявил, что девятый пакет антироссийских санкций ЕС утвердит 12 декабря
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Главы МИД Евросоюза (ЕС) 12 декабря планируют утвердить девятый пакет санкций против России. Об этом 9 декабря заявил журналистам источник в дипломатических кругах объединения.

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По его словам, также будут утверждены санкции против Ирана.

«Я ожидаю, что два санкционных пакета будут одобрены», — сказал он.

Ранее в пятницу сообщалось, что ЕС хочет расширить санкции против авиационной и космической индустрии России. Запрет коснется авиадвигателей и запчастей, а также ноутбуков, жестких дисков, камер и линз.

Также в этот день официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что предложения по поводу девятого пакета санкций в отношении России переданы представителям государств — членов ЕС.

Накануне сообщалось, что ЕС готовит дополнительные санкции против Ирана в связи с якобы оказываемой России военной помощью. Источник Bloomberg отметил, что причиной названо подавление протестов в Иране, а также якобы поставки беспилотников Москве.

Он отметил, что главы МИД стран ЕС подпишут документ о санкциях в отношении РФ и Ирана 12 декабря. Но также обратил внимание, что единства по данному вопросу нет, некоторые дипломаты могут отказаться от подписания документа.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ограничения против России могут привести к экономической рецессии в Европе.

Восьмой пакет антироссийских санкций был введен Евросоюзом 6 октября. Он подразумевает запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

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