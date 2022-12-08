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ЕК передала странам-членам ЕС проект новых антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dmitry Rukhlenko
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Предложения Еврокомиссии по поводу девятого пакета рестрикций в отношении России передано представителям государств — членов Европейского союза, ограничения на данный момент обсуждаются. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

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«Мы представили предложения, которые были переданы государствам-членам. Пока государства не достигнут соглашения по этому вопросу, мы не будем комментировать это», — отметил он во время брифинга в Брюсселе.

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций против РФ, куда вошли три банка, порядка 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

8 декабря появилась информации о том, что Венгрия выступила против девятого пакета санкций ЕС в отношении РФ. Она также не согласна с инициативой увеличить размер фонда Евросоюза, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим государствам.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Восьмой пакет антироссийских санкций был введен Евросоюзом 6 октября. Он подразумевает запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начатой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. СВО началась после обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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