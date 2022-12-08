Bloomberg узнало о планах ЕС ввести санкции против Ирана

Европейский союз (ЕС) готовит дополнительные санкции против Ирана в связи с якобы оказываемой России военной помощью. Об этом 8 декабря со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, меры затронут 21 физическое и юридическое лицо. Будут заморожены их активы, а гражданам Ирана, попавшим под рестрикции, запретят поездки в страны ЕС. Причиной названо подавление протестов в Иране, а также якобы поставки Тегераном беспилотников Москве.

Подписи под документом 12 декабря поставят министры иностранных дел ЕС в Брюсселе. Как рассказали источники, единства по данному вопросу нет, некоторые дипломаты могут отказаться от подписания документа.

В Брюсселе главы МИД стран ЕС обсудят зашедшие в тупик переговоры по сдерживанию ядерной программы Ирана.

Ранее, 3 декабря, спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли рассказал в интервью Bloomberg, что Вашингтон переключит внимание на «поставки» иранского оружия в РФ, а не на переговоры по восстановлению ядерной сделки, которая зашла в тупик.

В конце ноября министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования произведенных в исламской республике беспилотников.

Также в ноябре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Он подчеркнул, что такими заявлениями Запад пытается оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму.

До этого, 5 ноября, глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.