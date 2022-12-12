Новый пакет санкций ЕС против РФ не затронет сферу энергетики

Девятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора. Об этом 12 декабря сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций не попали. Также нам удалось добиться, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета», — отметил Сийярто в разговоре с венгерскими журналистами.

Ранее в этот день сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Проект вернули на рассмотрение постпредов. Таким образом, вопрос о новых антироссийских санкциях будет обсуждаться на заседании комитета в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Тогда же глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав совета ЕС заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов. Он отметил, что заседание по вопросу санкций будет долгим и сложным.

8 декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза выступила против очередного пакета санкций против России. Также президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

В тот же день газета Politico отметила, что Евросоюз хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии России. Издание сообщало о предположении, что в новом пакете запрет также коснется авиадвигателей и запчастей, а также ноутбуков, жестких дисков, камер и линз. Помимо этого под санкции могут попасть двигатели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.

Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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