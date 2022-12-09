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Европа задумала охватить санкциями против России ноутбуки и камеры

Politico: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиационной и космической индустрии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Евросоюз (ЕС) хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии России. Об этом 8 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

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Предполагается, что запрет коснется авиадвигателей и запчастей, а также ноутбуков, жестких дисков, камер и линз.

«ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, «чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти», а также добавить под новые ограничения «ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы», — говорится в публикации издания.

Помимо этого, под санкции могут попасть двигатели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.

Также газета сообщила, что почти 170 российских организаций, выпускающих продукцию для военно-промышленного комплекса, войдут в новый пакет санкций Евросоюза.

Ранее в этот день официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что предложения по поводу девятого пакета санкций в отношении России были переданы представителям государств — членов ЕС.

Тогда же появилась информация о том, что Венгрия выступила против девятого пакета санкций ЕС в отношении РФ. Она также несогласна с инициативой увеличить размер фонда Евросоюза, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим государствам.

Накануне Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций против РФ, куда вошли три банка, порядка 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Восьмой пакет антироссийских санкций был введен Евросоюзом 6 октября. Он подразумевает запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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