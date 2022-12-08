Politico узнала о включении в новый пакет санкций ЕС 169 российских организаций

Почти 170 российских организаций, выпускающих продукцию для военно-промышленного комплекса, войдут в новый пакет санкций Евросоюза. Об этом 8 декабря сообщила газета Politico.

«Пакет нацелен на подавление «развития российских промышленных возможностей» с расширенным списком из 169 организаций, предоставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора и сектора безопасности», — говорится в материале.

Также, по данным издания, ЕС хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, включив двигатели для самолетов и их запчасти, ноутбуки, жесткие диски, камеры, линзы, двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.

Ранее в этот день официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что предложения по поводу девятого пакета санкций в отношении России были переданы представителям государств — членов ЕС.

Также 8 декабря появилась информации о том, что Венгрия выступила против девятого пакета санкций ЕС в отношении РФ. Она также не согласна с инициативой увеличить размер фонда Евросоюза, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим государствам.

Накануне Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций против РФ, куда вошли три банка, порядка 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Восьмой пакет антироссийских санкций был введен Евросоюзом 6 октября. Он подразумевает запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начатой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась после обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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