Венгрия выступала против включения ряда россиян в список девятого пакета антироссийских санкций, поскольку обратная ситуация приведет к сложностям с открытыми каналами связи. В общей сложности планируется ввести санкции против 141 гражданина РФ. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В этом новом пакете ожидаются санкции против 141 физического лица и 47 организаций. Мы не делали тайны ни в ходе предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из того, что мы просили убрать из списка несколько физических лиц. Потому что мы полагаем, что наличие в санкционном списке нескольких правительственных должностных лиц означало бы серьезные проблемы для поддержания открытыми каналов связи», — подчеркнул Сийярто в беседе с журналистами Венгрии.

Трансляция выступления была доступна в социальных сетях.

7 декабря Венгрия выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт не поддержал инициативу увеличить размер фонда Европейского союза (ЕС), из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

6 декабря Еврокомиссия (ЕК) официально представила девятый пакет санкций в отношении российской стороны, куда вошли три банка, порядка 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Кроме того, под санкциями оказались предприятия оборонно-промышленного комплекса.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Москва, в свою очередь, не раз заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. 16 ноября министр финансов Антон Силуанов сказал, что введенные в отношении России санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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