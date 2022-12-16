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В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС

Песков предложил ознакомиться с новым пакетом санкций ЕС против РФ, а затем формулировать ответы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Реагировать на девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России пока рано. Об этом 16 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте сначала мы ознакомимся со списком, получим официальную информацию, а потом уже будем формулировать ответы. Пока ничего не объявлено», — сказал он на брифинге.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, индивидуальные санкции охватят около 200 человек. Также в новый пакет войдут ограничения по продукции двойного назначения.

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Ранее в этот день источник «РИА Новости» в Брюсселе рассказал, что Евросоюз может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за разногласий с Польшей и странами Балтии. По словам собеседника агентства, эти страны выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда же указала, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать. По ее словам, российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные «выпады».

12 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что девятый пакет ограничений Евросоюза против России не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора. Кроме того, Венгрия выступила против включения ряда россиян в санкционный список.

Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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