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Премьер-министр Польши заявил о внесении почти 200 россиян в новый санкционный список

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Фото: TASS/EPA/Leszek Szymanski
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Индивидуальные антироссийские санкции Евросоюза в девятом пакете охватывают около 200 человек. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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«Индивидуальные санкции охватили почти 200 человек», — сказал он в ходе брифинга по итогам саммита ЕС.

Моравецкий отметил, что в новый пакет санкций войдут ограничения по продукции двойного назначения. Польша и Литва также предложили продлевать санкции ЕС против России раз в год, а не раз в полгода, добавил Моравецкий.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на брифинге заявил, что задержка в принятии новых санкции против РФ была связана со стремлением не допустить кризиса с продовольствием.

Он подчеркнул, что ЕС остается лояльным и верным другом США и хочет путем диалога устранить разногласия из-за акта о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США.

Ранее в этот день источник «РИА Новости» в Брюсселе рассказал, что Евросоюз может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за разногласий с Польшей и странами Балтии. По словам собеседника агентства, эти страны выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда же указала, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать. По ее словам, российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные «выпады».

12 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что девятый пакет ограничений Евросоюза против России не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора. Кроме того, Венгрия выступила против включения ряда россиян в санкционный список.

Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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