В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России

Венгрия призывает Еврокомиссию (ЕК) тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Об этом 20 декабря заявил советник премьер-министра страны Балаш Орбан в интервью порталу EURActiv.

«Еврокомиссия должна подготовить анализ последствий санкций против России», — сказал он.

Кроме того, советник венгерского премьера заявил, что Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

На прошлой неделе Совет Евросоюза утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций. В частности, это решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Орбан 10 декабря отмечал, что Евросоюз навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

В начале ноября Орбан сообщил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».