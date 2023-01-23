Венгрия не поддержит мешающие ядерному сотрудничеству с РФ санкции

Венгрия не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики. Об этом в понедельник, 23 января, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничат ядерное сотрудничество с Россией», — подчеркнул он в беседе с журналистами в перерыве совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Ранее в этот день Сийярто написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что утверждение нового, 10-го пакета санкций в отношении РФ стало бы «огромной ошибкой», потому что предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

16 января официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано отметил, что Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по санкциям против РФ. Стано обратил внимание на то, что будущие решения по принятию или корректировке санкций в отношении России будут приниматься всеми 27 членами Евросоюза.

Двумя днями ранее выяснилось, что 97% граждан Венгрии, участвовавших в национальных консультациях, выступили за отмену санкций ЕС против России. Всего в них приняли участие 1,4 млн человек.

13 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность. Он отметил, что Венгрия в отличие от ряда стран не стала перекладывать бремя возросших цен на электроэнергию, а продолжила курс на снижение коммунальных платежей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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