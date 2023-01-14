Около 97% граждан Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС

Пресс-секретарь правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что 97% граждан страны, участвовавших в национальных консультациях, выступили за отмену санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом 14 января сообщает венгерский портал Metropol.

«Венгры подавляющим большинством отвергают нефтяные и запланированные газовые санкции, а также ограничения на ядерную энергию. Судя по результатам, они также говорят «нет» санкциям, которые еще больше повышают цены на продукты питания или ложатся дополнительным бременем на европейский туризм», — цитирует политика издание.

Сенткирайи добавила, что консультации являются ориентиром для венгерских общественных деятелей, поэтому важно, чтобы мнения граждан были услышаны в Брюсселе.

Отмечается, что в национальных консультациях в Венгрии приняли участие 1,4 млн человек.

13 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность.

В декабре советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан сообщил, что в 2023 году правительство страны планирует поставить перед властями ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций. По его мнению, рестрикции действуют уже долгое время и пришло время разобраться, какие из них полезны, а какие — нет.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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