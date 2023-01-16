В Еврокомиссии приняли к сведению мнение венгров по антироссийским санкциям

Европейская комиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по антироссийским санкциям. Об этом 16 января заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Мы приняли к сведению национальную консультацию, а также очень низкий уровень участия граждан в ней. Все санкции Евросоюза принимаются государствами-членами единогласно», — сказал он на брифинге.

Стано подчеркнул, что будущие решения по принятию или корректировки санкций в отношении России будет приниматься всеми 27 членами Евросоюза.

14 января стало известно, что 97% граждан Венгрии, участвовавших в национальных консультациях, выступили за отмену санкций ЕС против России. Всего в них участвовали 1,4 млн человек.

Днем ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность.

В декабре советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан сообщил, что в 2023 году правительство страны планирует поставить перед властями ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций. По его мнению, рестрикции действуют уже долгое время и пришло время разобраться, какие из них полезны, а какие — нет.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.