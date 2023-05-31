Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР

Подразделения спецназа «Ахмат» получили приказ передислоцироваться в Донецкую Народную Республику, сейчас они готовятся к боевым действиям. Об этом заявил в среду, 31 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов», — написал он.

По словам Кадырова, в настоящий момент командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения территорий.

«В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ», — добавил он.

30 мая в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР, сообщили, что украинские националисты рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под обстрел попали Петровский и Киевский районы.

В результате удара по жилому району Донецка один из снарядов попал в частный дом, где получил ранение мужчина. Корреспондент «Известий» 30 мая показал воронку, оставшуюся на месте попадания снаряда и разрушения во дворе.

13 марта Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности чеченцев «идти до победного конца». В ответ глава государства поблагодарил чеченских бойцов за участие в СВО на Украине.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.