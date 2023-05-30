«Известия» публикуют кадры с места обстрела ВСУ по жилому району Донецка

В результате нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому району Донецка один из снарядов попал в частный дом, где получил ранение мужчина. Корреспондент «Известий» 30 мая показал воронку, оставшуюся на месте попадания снаряда и разрушения во дворе.

Одно из деревьев в саду выворочено с корнем, разрушены ограждения.

«Был взрыв, как будто ПВО сработала. Потом через некоторое время вижу — треск, пыль, дым. Внучка кричит деду: «Давай домой, давай быстро». А дед говорит — вызывайте скорую. У него кровь течет в шлепок на ноге. Ну вроде бы не сильное ранение», — рассказала пожилая хозяйка дома.

Женщина также отметила, что ее пострадавшего мужа все-таки оставили в больнице на обследование, но она надеется на его скорое выздоровление.

Ранее 30 мая сообщалось, что украинские националисты вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по нему пять ракет. Снаряды были выпущены в 10:45 по направлению к поселку Нетайлово в Киевском районе города.

Также же ВСУ обстреляли поселок Уманское в том же районе Донецка. А утром нанесли удары по Горловке пятью снарядами калибра 152 мм, а также по Орловке и Ясиноватой — в общей сложности выпустив 18 снарядов калибра 155 мм.

Ранее этот день в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что украинские националисты рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под обстрел попали Петровский и Киевский районы.

За день до этого ВСУ дважды за день нанесли по Донецку удар из РСЗО, выпустив четыре снаряда. В тот же день в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ был ранен подросток. Его госпитализировали.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.