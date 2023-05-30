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«Известия» публикуют кадры с места обстрела ВСУ по жилому району Донецка

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Фото: ИЗВЕТИЯ
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В результате нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому району Донецка один из снарядов попал в частный дом, где получил ранение мужчина. Корреспондент «Известий» 30 мая показал воронку, оставшуюся на месте попадания снаряда и разрушения во дворе.

Одно из деревьев в саду выворочено с корнем, разрушены ограждения.

«Был взрыв, как будто ПВО сработала. Потом через некоторое время вижу — треск, пыль, дым. Внучка кричит деду: «Давай домой, давай быстро». А дед говорит — вызывайте скорую. У него кровь течет в шлепок на ноге. Ну вроде бы не сильное ранение», — рассказала пожилая хозяйка дома.

Женщина также отметила, что ее пострадавшего мужа все-таки оставили в больнице на обследование, но она надеется на его скорое выздоровление.

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Ранее 30 мая сообщалось, что украинские националисты вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по нему пять ракет. Снаряды были выпущены в 10:45 по направлению к поселку Нетайлово в Киевском районе города.

Также же ВСУ обстреляли поселок Уманское в том же районе Донецка. А утром нанесли удары по Горловке пятью снарядами калибра 152 мм, а также по Орловке и Ясиноватой — в общей сложности выпустив 18 снарядов калибра 155 мм.

Ранее этот день в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что украинские националисты рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под обстрел попали Петровский и Киевский районы.

За день до этого ВСУ дважды за день нанесли по Донецку удар из РСЗО, выпустив четыре снаряда. В тот же день в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ был ранен подросток. Его госпитализировали.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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