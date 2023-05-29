ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день нанесли по Донецку удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпущено четыре снаряда. Об этом сообщило в понедельник, 29 мая, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Орловка – Донецк (Куйбышевский район). Выпущено четыре ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее в этот же день в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ был ранен подросток, его госпитализировали.
Также в понедельник под огнем оказался Петровский район города. Обстрел был зафиксирован в 15:05. ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм. Как отметили в представительстве ДНР в СЦКК, всего по Донецку было выпущено 10 ракет.
Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.