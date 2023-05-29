ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ второй раз за день нанесли по Донецку удар из РСЗО, выпущено четыре снаряда

29 мая 2023, 21:51 0

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак