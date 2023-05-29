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ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ второй раз за день нанесли по Донецку удар из РСЗО, выпущено четыре снаряда
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день нанесли по Донецку удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпущено четыре снаряда. Об этом сообщило в понедельник, 29 мая, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Орловка – Донецк (Куйбышевский район). Выпущено четыре ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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Ранее в этот же день в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ был ранен подросток, его госпитализировали.

Также в понедельник под огнем оказался Петровский район города. Обстрел был зафиксирован в 15:05. ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм. Как отметили в представительстве ДНР в СЦКК, всего по Донецку было выпущено 10 ракет.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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